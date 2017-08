Call of Duty: WW2 - Release, gameplay en alles wat we weten

Call of Duty keert terug naar zijn roots. Call of Duty: WW2 speelt zich zoals de subtitel al verraadt tijdens de Tweede Wereldoorlog af. In die periode trokken bijna alle grote naties het slagveld op en het is aan jou om je als voetsoldaat in die bloedige strijd te mengen. Hier lees je alles wat je over de first-person shooter moet weten.

Call of Duty: WW2 releasedatum De Call of Duty: WW2 release is 3 november 2017. De shooter komt voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One uit.

Call of Duty: WW2 verhaal en setting Dat de nieuwe Call of Duty zich ten tijde van de Tweede Wereldoorlog afspeelt, is geen verrassing. Het futuristische Call of Duty: Infinite Warfare kreeg stevige kritiek van de fans, wat tevens in tegenvallende verkoopcijfers resulteerde. De behoefte aan een andere setting was dus groot. In maart circuleerden er al Call of Duty: WW2 geruchten, die een maand later door Activision officieel bevestigd werden. De Tweede Wereldoorlog is overigens geen onbekend terrein voor de serie. Daarnaast heeft Battlefield 1 bewezen dat ouderwetse oorlogvoering binnen het genre nog steeds populair is. Sledgehammer Games wil het bloedige conflict met respect behandelen. Medeoprichter Michael Condrey zegt er het volgende over: "We hebben tweeënhalf jaar intensief de Tweede Wereldoorlog onderzocht. We willen een verhaal vertellen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Hoe meer onderzoek we deden, hoe meer veteranen we spraken, hoe meer we in de voetstappen van betrokkenen traden, des te meer we onszelf realiseerden dat er mensen zijn die zichzelf opgeofferd hebben, maar het verhaal niet meer zelf kunnen vertellen. We willen ervoor zorgen dat het in ons bewustzijn blijft."

Call of Duty: WW2 singleplayer campaign De Call of Duty: WW2 singleplayer campaign vertelt een verhaal van respect, heroďsme en broederschap. De vertelling draait om Ronald 'Red' Daniels, een jonge soldaat die deel uitmaakt van de befaamde Amerikaanse 1e Infanteriedivisie (ook wel de 'Big Red One' genoemd). Je beleeft het verhaal echter vanuit meerdere perspectieven. Zo is er een passage waarin je in de huid van een Franse verzetsleidster kruipt. Uiteindelijk ligt de nadruk op de fase waarin de geallieerden geleidelijk in Europa het overwicht krijgen. Historische veldslagen als de invasie in Normandië, de bevrijding van Parijs en de slag om Ardennen passeren daarbij de revue. De 15 meest spraakmakende videogame reclames Van de Zelda rap tot verbannen Xbox Live reclame. Activision heeft in de loop der jaren al heel wat bekende acteurs gestrikt voor een rol in de campaign van Call of Duty. Zo maakte in de laatste paar delen onder meer Kit Harington (Game of Thrones), Kevin Spacey (House of Cards) en Jeff Goldblum (Jurassic Park) hun opwachting. Hoewel dit keer bewust niet voor een zwaargewicht gekozen is, heeft de uitgever wel Josh Duhamel gestrikt. De Amerikaanse acteur is vooral bekend als William Lennox in diverse Transformers-films. In de game is Duhamel te zien als sergeant William Pierson.

Call of Duty: WW2 multiplayer War Mode is een geheel nieuwe, asymmetrische multiplayermodus. Daarin nemen in 6v6 een aanvallend en een verdedigend team het tegen elkaar op. Je moet bijvoorbeeld een brug veroveren, tanks escorteren of een munitiedepot opblazen - of juist alles op alles zetten om dat te voorkomen. De layout en strategieën van de map veranderen voortdurend. Het draait dus minder om individuele scores en K/D-ratio, maar juist meer om het behalen van gezamenlijke objectives. War Mode is enigszins vergelijkbaar met Assault uit Unreal Tournament, Payload uit Overwatch en Operations uit Battlefield 1. Daarnaast introduceert de ontwikkelaar Divisions, waarmee het een streep door Create-a-Class zet. Nu sluit je je bij een van de vijf legerdivisies aan: Infantry, Airborne, Armored, Mountain en Expeditionary. Ook komt een einde aan de perks. Er zijn nu namelijk basistrainingen die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals langer sprinten, sneller van wapen wisselen en een extra attachment op je wapen. Maar er zijn ook speciale trainingen die enkel binnen een bepaalde divisie te behalen zijn. Denk daarbij aan een rocket launcher als secundaire wapen voor de Armored of een bajonetaanval voor de Infantry. Maak je overigens geen zorgen over scorestreaks: die zijn er nog steeds. Dit keer in de vorm van bijvoorbeeld een vlammenwerper, mortieraanval of een dodelijke vlucht in een gevechtsvliegtuig. Tot slot is Headquarters aangekondigd. Dat is een lobbyomgeving waarin spelers elkaar kunnen ontmoeten en hun prestaties met elkaar kunnen delen. In de social space is per server plek voor 48 spelers. Eenmaal binnen kun je daar cosmetische loot boxes openen, een competitieve schietbaan bezoeken, de dagelijkse en wekelijkse quests bekijken en 1v1 deathmatches in de arena The Pit spelen.

Call of Duty: WW2 Zombies Het is geen verrassing, maar ook kun je in Call of Duty: WW2 zombies verwachten. Sledgehammer Games lichtte eerder alvast een tipje van de sluier op door te zeggen dat Zombies invloeden van sci-fihorrorgame Dead Space krijgt en 'ongekend duister' is. Meer over de Call of Duty: WW2 Zombies info en geheimen die de afgelopen maanden circuleerden, lees je hier. De zombies maken inmiddels voor de zevende keer hun opwachting in de serie. Het is een coöperatieve modus waarin vier spelers hordes ondoden van zich af moeten houden, die dit keer in nazi-uniform gestoken zijn. Het verhaal speelt zich in het Duitse dorpje Mittelburg af en gaat over hoe het Derde Rijk zombies creëert. Voor de hoofdpersonen van Call of Duty: WW2 Zombies zijn weer een aantal bekende gezichten gestrikt. Zo worden de personages vertolkt door David Tennant (Jessica Jones, Dr. Who), Elodie Young (Daredevil, The Girl with the Dragon Tattoo), Udo Kier (Blade, Iron Sky), Kathryn Winnick (Vikings, Bones) en Ving Rhames (Pulp Fiction, Mission: Impossible).

Achter de schermen In de driejarige ontwikkelingscyclus neemt dit keer ontwikkelaar Sledgehammer Games het stokje van Infinity Ward over, dat verantwoordelijk was voor Call of Duty: Infinite Warfare. Sledgehammer Games stond eerder aan het roer van Call of Duty: Advanced Warfare. Daarnaast heeft de studio meegeholpen aan de ontwikkeling van Call of Duty: Modern Warfare 3. De gamestudio is opgericht door Glen Schofield en Michael Condrey, beiden bezielers van de Dead Space-serie. Met Call of Duty: WW2 nemen beide heren voor het eerst afstand van een futuristische setting.

