Ghost Recon Wildlands - Release date, trailers, gameplay

De Ghost Recon-reeks is met Ghost Recon Wildlands terug van weggeweest. De games stonden mee aan de wieg van de tactische shooter en stonden ooit in het midden van de belangstelling met sterke games zoals Advanced Warfighter. Na Future Soldier bevond de reeks zich echter in een identiteitscrisis. Ubisoft heeft de reeks dan ook terug op de tekentafel gelegd en Ghost Recon Wildlands is het resultaat. Het is een heel ander concept, maar wat zijn de gevolgen daarvan? Wij zetten alle info voor je op een rijtje.

Verhaal

Ghost Recon Wildlands speelt zich af in een alternatieve versie van het Zuid-Amerikaanse land Bolivië. Het Santa Blanca-drugskartel heerst de facto over het land, want het betaalt de overheid om hen met rust te laten. De overheid beschikt bovendien over een legertje huurlingen met de naam Unidad om haar te helpen in de weinige zones waar Santa Blanca de bevolking niet onderdrukt. Corruptie en geweld vieren dus hoogtij. In het verhaal volg je niet langer brave militairen, maar wel een groep losbandige semiguerrilla's die de 'war on drugs' wel heel erg letterlijk opvatten. Ze nemen op instructie van de Amerikaanse overheid namelijk de wapens op tegen het grote Santa Blanca-drugskartel en diens leider El Sueńo.

El Sueńo is een opvallende bad guy. Hij is niet alleen van top tot teen met tatoeages bedekt, maar hij heeft ook een duidelijke filosofische visie. Hij wil niet simpelweg onvoorstelbaar rijk zijn - al is hij daar zeker in geslaagd - maar wel het land kunnen besturen op de manier die hij wil. Het draait dus uiteindelijk allemaal om macht en, in zijn eigen woorden, "de vrijheid van het volk."