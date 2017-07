Call of Duty: WW2 Nazi Zombies officieel onthuld

Uitgever Activision heeft de Call of Duty: WW2 Nazi Zombies modus officieel onthuld tijdens de San Diego Comic-Con. Na meerdere Call of Duty: WW2 Nazi Zombies hints zijn er nu meer details over de exacte inhoud bekendgemaakt.

De co-op multiplayermodus speelt zich in het dorpje Mittelburg in Duitsland af. De nazi's experimenteren er lustig op los in hun poging een onoverwinnelijk leger aan zombies en monsters te creëren.

De hoofpersonages in Call of Duty: WW2 Nazi Zombies worden vertolkt door David Tennant (Dr. Who), Elodie Young (Daredevil), Udo Kier (Blade), Kathryn Winnick (Vikings) en Ving Rhames (Pulp Fiction).

Volgens ontwikkelaar Sledgehammer Games is de Nazi Zombie modus 'ongekend duister' voor de serie. De studio noemt het een 'horror-ervaring' die je niet eerder in de Call of Duty-games hebt gezien.

Een overzicht van alle Call of Duty: WW2 informatie lees je op de site.