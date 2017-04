CoD: Infinite Warfare Continuum DLC - 3 dingen die je moet weten

Inmiddels is de tweede van de vier downloadbare uitbreidingen voor Call of Duty: Infinity Warfare verkrijgbaar. Net zoals in Sabotage DLC krijg je nieuwe multiplayermaps en een nieuw Zombies-hoofdstuk. Nieuwsgierig? Je leest het hieronder.

Ook de Continuum-DLC bevat een viertal nieuwe multiplayermaps. Excess is een kleine, ronde map en een remake van Rust uit Call of Duty: Modern Warfare 2. Turista is een spa- en wellnessresort voor de elite van de toekomst, gevestigd in een gigantisch skelet van een prehistorisch dier. De derde map heet Archive en is gesitueerd in een futuristische kunstgalerie. Scrap tot slot speelt zich op een autokerkhof op de maan af.

Continuum DLC bevat naast nieuwe multiplayermaps een nieuwe map in de Zombies-modus. De markante regisseur Willard Wyler stuurt je wederom naar een absurde situatie voor zijn horrorfilm. Net als in Rave in the Redwoods is in Shaolin Shuffle nostalgie goed vertegenwoordigd. AJ, Poindexter, Andre en Sally worden naar New York in de jaren 70 gestuurd. Pam Grier (Jackie Brown) speelt in de uitbreiding Shaolin Sister, hoofd van een dojo die door zombies wordt aangevallen. Verwacht vooral disco's, kungfu en een overdosis aan zombies.

Tijdelijk exclusief voor PlayStation 4

Alle downloadbare content van Call of Duty: Infinite Warfare is tijdelijk exclusief voor de PlayStation 4. Heb je een pc of Xbox One en wil je met de DLC aan de slag, dan moet je dertig dagen geduld hebben. De Call of Duty: Infinite Warfare DLC Pack 2 is onderdeel van de season pass, maar is ook los te downloaden.

Call of Duty: Infinity Warfare - Continuum DLC is nu verkrijgbaar op de PlayStation 4. Lees hier de Call of Duty: Infinity Warfare review.