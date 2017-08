Gwent: Thronebreaker speelt de singleplayer troefkaart

Tijdens zijn Gamescom-presentatie verraste ontwikkelaar CD Projekt Red iedereen in de zaal. Wat begon als een uiteenzetting over hun e-sports-plannen rond Gwent, evolueerde al snel naar een demonstratie van hun singleplayer-uitbreiding Gwent: Thronebreaker. Een moedige stap, want cardgames hebben doorgaans aanzienlijke moeilijkheden om een boeiend verhaal te vertellen.

In Thronebreaker speel je als Meve, koningin van Lyria en Rivia. Wanneer Nilfgaard met een invasie dreigt, moet je op zoek naar bondgenoten. Het singleplayer-verhaal speelt zich over vijf mappen af, die je vanuit een isometrisch standpunt verkent. Tijdens de Gamescom-demo werd agrarisch gebied getoond, bezaaid met kleine dorpen om te ontdekken. Hier kom je personages en sidequests tegen. Belangrijk is de nadruk op dialoog: volgens de ontwikkelaar heeft elke beslissing die je maakt invloed op hoe het verhaal verloopt. De Poolse ontwikkelaar belooft "dezelfde kwaliteit van verhaal en dialogen als in The Witcher 3." Aan ambitie dus geen gebrek.

Zo kom je in een van de dorpen twee boerenkinkels tegen die voedsel van het lokale legioen hebben gestolen om hun kinderen te voeden. Je nobele adviesgever raad je aan om je harde hand te tonen en een voorbeeld te stellen, maar je kunt ook een barmhartige koningin zijn en beide mannen dwingen om in legerdienst te treden. In het eerste geval vergroot je de vertrouwensband met je adel en in het andere geval krijg je er extra manschappen bij, maar schep je wantrouwen binnen je rangen. Die manschappen zijn trouwens van levensbelang, want je hebt ze nodig om nieuwe troepen (en dus kaarten) te verwerven.

Nieuwe troepen rekruteer je via je legerkamp. Hier train en craft je infanteriekaarten, richt je een workshop op om artillerie te bouwen of bezoek je de taverne om een babbeltje met je belangrijkste volgelingen te slaan. Uiteindelijk draait het allemaal om deckbuilding, maar het legerkamp geeft het allemaal wat meer flair en verhalende context. Ook de unieke grafische mix van cartooneske cel-shading en het realisme uit The Witcher 3 schildert een kleurrijk en gezellig plaatje.

De Gwent-matches die je tijdens de singleplayer speelt, zijn stuk voor stuk met de hand ontworpen gevechten tegen unieke vijanden. Daardoor gedragen sommigen kaarten zich anders dan in de multiplayer of heb je krachten tot je beschikking die online te krachtig zouden zijn. CD Projekt Red wilt van Gwent: Thronebreaker een aparte ervaring maken, die deels los staat van de meer hardcore richting die het met de multiplayer uit wil.

Toch biedt de uitbreiding ook twintig nieuwe kaarten voor online play, die je meteen krijgt bij de aankoop en waarvan je de premium-versies verdient door het verhaal uit te spelen. Daarnaast werd er tijdens de Gamescom-presentatie ook een nieuwe factie geteased, maar na zelfs veelvuldige smeekbedes uit het publiek wilde de ontwikkelaar geen extra informatie geven.

De populariteit van Gwent was aanvankelijk voor iedereen een verrassing, de ontwikkelaar incluis. Maar met de aankondiging van een uitgebreid programma en de singleplayer uitbreiding is het duidelijk dat CD Projeckt Red de juiste troeven in handen heeft om binnenkort een heleboel nieuwe spelers te overtuigen. Of Gwent: Thronebreaker de eerste cardgame wordt die erin slaagt om een boeiend verhaal te vertellen, ontdek je al aan het einde van dit jaar.

Gwent: The Witcher Card Game is nu beschikbaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.