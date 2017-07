Final Fantasy 15 multiplayer DLC krijgt closed beta

Square Enix laat weten dat er van 3 tot en met 8 augustus een closed bčta plaatsvindt voor de nieuwe Comrades DLC voor Final Fantasy 15. Die DLC introduceert een multiplayer-modus in de game.

De closed bčta is enkel toegankelijk voor bezitters van de season pass. Als je de multiplayer-modus wil uitproberen, heb je ook een actief abonnement voor PlayStation Plus of Xbox Live Gold nodig.

In de DLC ga je samen met drie andere spelers op pad. Voorlopig is het enkel mogelijk om met een zelf gecreëerd personage te spelen. In de finale versie krijg je ook toegang tot de hoofdpersonages van Final Fantasy 15.

Final Fantasy 15 lanceerde eind vorig jaar voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Op de site vind je Dirks Final Fantasy 15 review.