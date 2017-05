Death Stranding (PS4) - Release, trailer, gameplay en alles wat we weten

Ruim dertig jaar nadat Hideo Kojima's wegen met Konami scheidden, is Death Stranding zijn eerste game. Met dode dieren, mysterieuze baby's en historische soldaten roepen de beklemmende trailers eigenlijk alleen maar vragen op. Death Stranding belooft dan ook een uiterst ambitieus project van de Japanse ontwikkelaar te worden. Hier lees je alle informatie die we tot nu toe over de game weten.

Er is nog geen releasedatum of -jaar voor Death Stranding bekendgemaakt. Wel is het duidelijk dat de game exclusief voor de PlayStation 4 uitkomt.

Verhaal en setting

Tijdens de E3 2016 wordt tijdens Sony's persconferentie de eerste trailer van Death Stranding getoond. Daarin ontwaakt een naakte Norman Reedus op een strand vol levenloze krabben, vissen en walvissen. Hij stuit op een pasgeboren baby die hij oppakt en beschermend in zijn armen sluit. Maar niet veel later is de zuigeling verdwenen en zijn zijn handen met olie besmeurd. Wanneer hij opstaat, staart hij naar een vijftal silhouetten die in de horizon zweven.

Enkele maanden later volgt tijdens The Game Awards 2016 een tweede Death Stranding-trailer. Dit keer is een andere man in beeld, Guillermo del Toro om precies te zijn, die een levende baby in een stolp bij zich houdt. Hij is naarstig op zoek naar een schuilplaats, aangezien organische tanks en skeletachtige soldaten rechtstreeks uit de Tweede Wereldoorlog door de verwoeste stad patrouilleren. In een rioolstelsel verderop wordt hij mogelijk opgewacht door een aantal soldaten, die door een moderne militair met bovennatuurlijke krachten worden aangevoerd.

Beide trailers zitten boordevol symboliek, die de nieuwsgierigheid in gamers alleen maar aanwakkert. Wat betekenen de wiskundige formules op de ketting van de hoofdpersoon? Suggereren de littekens en handboeien dat er met hem gerommeld is en hij daarna ontsnapt is? Hoe krachtig zijn de mysterieuze 'tentakels' die aan de slechterik vastzitten? En speelt de game zich überhaupt wel in deze tijd of in dit universum af? Met slechts twee trailers weet Kojima als vanouds de hype rondom zijn nieuwste game alvast in gang te zetten.