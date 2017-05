Startdatum Overwatch Anniversary Event bekendgemaakt

De startdatum van het Overwatch Anniversary-evenement is bekendgemaakt. In een video bedankt Blizzard de fans voor hun ondersteuning.

Tijdens het evenement zijn er nieuwe lootboxes te krijgen met meer dan honderd nieuwe items, zoals sprays, emotes en skins. Er is geen speciale gamemodus gepland voor het evenement.

Ter ere van het jubileum wordt er een Game of the Year-editie van Overwatch uitgegeven. Hierin zitten tien gratis lootboxes, de Origins skins en extra content voor Heroes of the Storm, World of Warcraft, Diablo 3, Starcraft 2 en Hearthstone.

Het evenement loopt van 23 mei tot en met 12 juni. Bovendien kun je van 26 mei tot en met 29 mei de game gratis downloaden en uitproberen. Blizzard liet onlangs weten dat Overwatch 1 miljard dollar heeft opgeleverd.