Gerucht: Call of Duty WW2 krijgt Pro Edition

Call of Duty: WW2 krijgt een Pro Edition, afgaande van gelekte foto's die genomen zijn in de Amerikaanse winkelketen Gamestop.

Volgens de foto's bevat de Pro Edition een Steelboek-hoes voor de game, de season pass en 'additionele content'. Op de foto's is ook te zien dat de bčta van de game eerst op de PlayStation 4 komt.

Wie de game preordert bij Gamestop krijgt een gratis snapback-pet met het logo van de game er op. Het is nog niet duidelijk of deze bonus ook naar de Benelux komt.

Vandaag om 19:00 uur wordt Call of Duty: WW2 officieel aangekondigd. Het evenement is te volgen via Twitch en YouTube. Eerder is er al Call of Duty: WW2 promotiemateriaal gelekt, waar de releasedatum op vermeld staat.