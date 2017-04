Grand Theft Auto 5 gebruikt als lesmateriaal voor zelfrijdende auto's

Grand Theft Auto 5 wordt voor simulaties gebruikt, om de AI van zelfrijdende auto's te testen.

Volgens professor Alain Kornhauser van Princeton Universiteit is de game "de beste virtuele omgeving waar we data uit konden halen." Dit is een veilige omgeving om de AI van de auto's te testen in extreme verkeersomstandigheden.

"Het is onpraktisch om alleen de data van de wegen te gebruiken", aldus Davide Bacchet van Nio. "Met simulaties kun je dezelfde scenario's keer op keer herhalen om consistent te blijven testen."

Grand Theft Auto 5 bevat 262 voertuigen, 14 verschillende weersomstandigheden en duizenden onvoorspelbare voetgangers. De omgevingen zijn divers genoeg om stads- en plattelandsomgevingen te simuleren.