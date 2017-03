Tweede jaar Rainbow Six: Siege Pro League exclusief voor de pc

Ubisoft laat weten dat de tweede jaargang van de Rainbow Six: Siege Pro League exclusief voor de pc lanceert. De Major Leagues blijven nog steeds speelbaar op consoles.

Vorig jaar organiseerde Ubisoft het eerste Rainbow Six: Siege-toernooi zowel voor de pc als de Xbox One. In totaal was er een gezamenlijke prijzenpot van 100.000 dollar voor de beide competities.

Dit jaar kiest Ubisoft ervoor om de Pro League exclusief voor de pc-versie van de game te organiseren. De prijzenpot van 100.000 dollar blijft wel behouden.

De uitgever hoopt met deze wijzigingen een 'nog grotere en betere competitie te creëren.' Voor de Xbox-versie van de game blijven wel de Major Leagues bestaan als alternatief.

De competitie bestaat uit drie poules. De beste teams in Noord-Amerika, Brazilië en Europa bepalen vanaf 20 maart wie doorgaat naar de grote finale. Die vindt dit jaar plaats op 20 en 21 mei in Polen.

Rainbow Six: Siege kwam eind 2015 uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Hier lees je nog eens Yvo's Rainbow Six: Siege review.