GTA Online update voegt nieuwe Adversary Modes toe

GTA Online ontvangt in Maart een update. Dat heeft ontwikkelaar Rockstar laten weten in een persbericht. De update bevat nieuwe races, nieuwe voertuigen en nieuwe Adversary Modes.

De nieuwe races zijn afgestemd op de capaciteiten van de speciale voertuigen in GTA Online: de Rocket Voltic, de Ruiner 2000 en de Blazer Aqua. Daarnaast wordt het mogelijk zelf races te maken voor deze voertuigen.

De nieuwe aangekondigde Adversary Modes heten Resurrection en Top Down. Resurrection is een variant op trefbal en Top Down is een hommage aan de oude 2D GTA games.

Ook worden klassieke voertuigen zoals de Turismo Classic en de Infernus Classic uit eerdere delen toegevoegd. Daarnaast introduceert de studio ook een nieuw voertuig genaamd Progen GP1.

Rockstar laat weten ook bezig te zijn aan een modus genaamd Gunrunning. Hierbij moet de speler het opnemen tegen verschillende groepen militie verspreid over heel San Andreas. Deze update bevat naast nieuwe missies ook bewapende voertuigen.

Er is meer nieuws over GTA Online. Zo kondigde Rockstar onlangs een Executive Office Sale en dubbele GTA$ modes aan. Daarnaast komt de deadline om je GTA Online-personage over te zetten steeds dichterbij.