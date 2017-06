Eerste Anthem gameplay getoond

De eerste gameplaybeelden van Anthem zijn getoond tijdens de Microsoft E3 2017 persconferentie.

De game is een 'shared-world' game in de stijl van Destiny en The Division. Elke speler heeft een exosuit genaamd Javelin die een unieke speelstijl heeft en aangepast kan worden.

De art stijl mengt exotische settings met een sciencefiction stijl. Je verkent samen met vrienden, vecht tegen vijanden en verzamelt daarbij random loot.

De game is het nieuwe project van ontwikkelaar Bioware.

De game komt uit op de pc en PlayStation 4. Het is echter nog niet bekend of er exclusieve deals zijn met de Xbox-platformen.

Hier lees je nog eens alle E3 2017 info.