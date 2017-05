Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts DLC release bekend

Ubisoft kondigt Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts aan. De DLC lanceert 6 juni op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De uitbreiding is vanaf 30 mei beschikbaar voor wie de Season Pass bezit.

Fallen Ghosts speelt zich na het einde van Wildlands af. Het Santa Blanca Cartel bestaat niet meer, maar nu is er een burgeroorlog uitgebroken. De nieuwe groep Los Extranjeros jaagt op alle Amerikanen in het land en het is aan de Ghosts om dat te voorkomen.

De uitbreiding bevat een nieuwe campaign met vijftien missies, waarin je uiteindelijk vier bazen moet uitschakelen. Verder krijg je het aan de stok met nieuwe vijanden die in vier klassen zijn ingedeeld. Zo is er de Jammer die drones en apparatuur stoort.

Je begint Fallen Ghosts met een nieuw personage, die gelijk op level 30 met alle voornaamste vaardigheden start. De level cap is verhoogd naar 35. Er zijn ook zes nieuwe wapens aan de game toegevoegd, waaronder een kruisboog die explosieve pijlen afvuurt.

