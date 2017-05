Deep Silver: 'Dead Island 2 nog steeds in ontwikkeling'

Uitgever Deep Silver laat in een verklaring aan Eurogamer.net weten dat Dead Island 2 'nog steeds in ontwikkeling is.'

Vorig jaar maakte het bedrijf nog bekend dat Sumo Digital de nieuwe ontwikkelaar van Dead Island 2 is. Voorheen werkte Yager Development aan de game. Sinds begin 2016 is er echter geen nieuws meer over de game naar buiten gekomen.

Deep Silver laat in het statement verder weten dat het bedrijf meer informatie over de game deelt 'zodra we er klaar voor zijn.' Een eventuele releasedatum of -periode wordt niet genoemd.

