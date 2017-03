Framerate pc-versie NieR: Automata verbeterd door fan patch

Een fan van NieR: Automata met de naam Kaldaien heeft een mod uitgebracht waarmee de framerate van de pc-versie wordt verbeterd.

De Fix Automata Resolution mod verhoogt de resolutie van de game van 900p naar 1080p. Daarnaast worden licht- en schaduweffecten geoptimaliseerd, waardoor een hogere framerate mogelijk is.

Op het Steam communityforum zijn spelers enthousiast over de werking van de mod. Het is nog niet duidelijk of Platinum Games zelf nog een officiële patch uitbrengt voor de game. Dirk zijn NieR: Automata review lees je nog eens op de site.