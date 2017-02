Valve stopt met Steam Greenlight

Steam Greenlight is opgeheven. Dat laat Valve weten in een blogpost. In plaats hiervan komt een nieuw platform genaamd Steam Direct.

Valve laat weten dat hoewel Steam Greenlight de mogelijkheid bood om niche games aan te bieden, het door de influx van nieuwe games steeds moeilijker werd om te vinden wat je wilt hebben. Updates als de ontdekkingswachtrij en curator-reviews hielpen hiermee, maar volgens Valve uiteindelijk onvoldoende.

Steam Direct verhoogt de toegangsdrempel tot de digitale winkel. Valve verzoekt indie-ontwikkelaars om een aantal gegevens te verstrekken, zoals persoons- of bedrijfsgegevens en belastingsformulieren. "Net als bij het aanvragen van een bankrekening", aldus Valve.

Naast dit verzoek moet er ook een honorarium betaald worden, per game die de ontwikkelaar uit wil brengen. Het bedrag ligt nog niet vast maar er wordt momenteel gekeken naar een prijs van honderd tot vijfduizend dollar. Het bedrag wordt vergoed wanneer de game goed verkoopt.

Steam Direct start in de lente van 2017.