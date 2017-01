Mass Effect: Andromeda krijgt geen Season Pass

Ontwikkelaar BioWare maakt via Twitter bekend dat Mass Effect: Andromeda geen Season Pass krijgt. Bioware-manager Aaryn Flynn geeft dat als antwoord op een vraag van een fan.

Op andere vragen over eventuele uitbreidingen voor de game gaat Flynn niet in. Hij geeft alleen aan daar 'later meer over te vertellen.' De ontwikkelaar heeft eerder bekendgemaakt dat de Mass Effect: Andromeda multiplayer zich op de lange termijn richt.

BioWare heeft vorige week de Mass Effect: Andromeda release onthuld. De game komt op 23 maart uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.