Nieuwe FIFA 18 Career features toegelicht

EA Sports heeft de nieuwe Career features in FIFA 18 toegelicht. De ontwikkelaar probeert met de veranderingen meer diepgang en realisme te creëren.

Om te beginnen is er een nieuw transfersysteem waarbij je zelf actief aan de onderhandelingen deelneemt. Zo spreek je met spelers, managers en zaakwaarnemers over zaken als salaris, contractduur en bonussen.

Daarnaast draait de carričremodus op de pc, PlayStation 4 en Xbox One dit keer volledig op de Frostbite Engine. Dat houdt onder meer in dat belangrijk nieuws rondom de club door middel van korte video's in beeld gebracht wordt.

Tot slot zijn er meer dan vijftien nieuwe skill games aan de trainingen toegevoegd, kun je eenvoudiger spelers wisselen, zijn er nieuwe teamstijlen en is er betere sfeer in de stadions.

