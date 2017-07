Middle-Earth: Shadow of War biedt andere kijk op Shelob

Ontwikkelaar Monolith biedt in Middle-earth: Shadow of War een andere kijk op Shelob. De spin uit de film Lord of the Rings: Return of the King keert in menselijke vorm terug.

Tijdens een nieuwe Comic-Con trailer van de game blijkt Shelob een belangrijke rol in het verhaal te spelen. Talion maakt gebruik van haar advies en visoenen, maar zijn geestelijke wederhelft Celebrimbor vertrouwt haar niet.

Onlangs is de Middle-earth: Shadow of War release uitgesteld. Inmiddels is ook duidelijk dat je Nemesis uit het eerste deel in Middle-earth: Shadow of War terugkeert. Lees hier ons overzicht met alle Middle-earth: Shadow of War info op de site.