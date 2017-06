Alternatieve Days Gone E3 2017 gameplay demo uitgebracht

Sony brengt een alternatieve Days Gone E3 2017 gameplay demo uit. In het filmpje wordt de eerder getoonde Days Gone gameplay op een andere manier benaderd.

Ontwikkelaar Bend Studios infiltreert het vijandelijke kamp nu vanuit een andere richting. Daardoor rijdt hoofdpersonage Deacon St. John niet met zijn motor in de val en heeft hij ook geen last van wolven.

Een ander verschil is het weertype dat wordt gebruikt. Nu sneeuwt het en dat heeft invloed op zowel de mensen als de zogenoemde Freakers. Die laatste zijn in koud weer in grotere aantallen aanwezig.

Daarnaast heeft het weer invloed op de weg en de besturing van je motor. Bij regen of kou kan het glad zijn en is je motor moeilijker te besturen. Verder zie je nu elementen van de HUD.

