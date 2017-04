Nieuwe Street Fighter 5 stage weer verwijderd

Street Fighter 5 kreeg onlangs een nieuwe stage, gebaseerd op de Thailand stage uit Street Fighter 2 waar je tegen M. Bison vecht. Deze stage is nu weer verwijderd uit de game.

De reden hiertoe is de achtergrondmuziek van de arena, die islamitische zang bevat. Op Reddit wordt opgemerkt dat de zang exact hetzelfde klinkt als de religieuze leuzen die in het verleden ook uit The Legend of Zelda: Ocarina of Time zijn verwijderd.

Capcom laat weten dat de stage binnenkort weer te koop is, met nieuwe achtergrondmuziek. "Het Street Fighter 5 team heeft respect voor alle geloofsovertuigingen en religies van de wereld, en we bieden onze nederige excuses aan iedereen die beledigd is door deze inhoud."

Onlangs is ook DLC personage Kolin aan Street Fighter 5 toegevoegd.