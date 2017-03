5 opvallende gamereleases maart

Nieuwe maand, nieuwe releases. Ook in maart staan weer de nodige games op je te wachten. Komende maand betreedt Nintendo's nieuwste console-handheld de markt, maar is het met een aantal andere AAA-releases sowieso vechten voor aandacht. Benieuwd of je weer je portemonnee mag trekken? Hieronder lees je de vijf meest opvallende gamereleases van maart.

Horizon Zero Dawn Datum: 1 maart 2017

Platform(s): PlayStation 4 Guerrilla Games neemt (voorlopig?) afscheid van de Killzone-serie en komt met een nieuwe IP op de proppen. In Horizon Zero Dawn gooit de Nederlandse ontwikkelaar het echter over een andere boeg. Dit keer dan ook geen first-person shooter, maar een action RPG. Je speelt als de jonge vrouwelijke jager Aloy die zich staande moet houden in een door machines gedomineerde post-apocalyptische wereld. Lees hier de Horizon Zero Dawn review en het overzicht van alle Horizon Zero Dawn info die tot nu bekend is.

Nintendo Switch Datum: 3 maart 2017

Platform(s): Switch Is het een console? Of is het een handheld? Het antwoord is: allebei. De lancering van de Nintendo Switch zou dan ook wel eens het begin van het einde van de Nintendo 3DS en Wii U kunnen zijn. Hoe dan ook, de Switch is voorzien van een HD-scherm en heeft aan beide zijden een Joy-Con-controller die je kunt loskoppelen. Daarnaast is de Switch regiovrij en maakt het ouderwets gebruik van cartridges. Ook interessant om te vermelden, is dat er op de Switch een betaalde online dienst komt. Lees hier het overzicht van alle Nintendo Switch info die tot nu bekend is.

Ghost Recon Wildlands Datum: 7 maart 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One De Ghost Recon-serie raakte met Future Soldier in het slop, dus pakt Ubisoft het dit keer anders aan. Wildlands is een open world third-person shooter, die net als The Division online met kameraden pas echt tot zijn recht komt. Verwacht echter wel weer een typische Tom Clancy-setting. Je trekt namelijk naar het Zuid-Amerikaanse land Bolivia om daar in het geheim de nodige kopstukken van een drugskartel van kogelgaten te voorzien. Lees hier het overzicht van alle Ghost Recon Wildlands info die tot nu bekend is.

Mass Effect Andromeda Datum: 23 maart 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Eind maart lanceert Mass Effect Andromeda. De nieuwste game in de populaire space opera-reeks van ontwikkelaar BioWare laat Commander Shepard en de Melkweg achter zich en trekt naar het naburige Andromeda-stelsel. Daar moet jij als Pathfinder nieuwe werelden ontdekken om te koloniseren. Iets wat natuurlijk niet van een leien dakje loopt. Verwacht dezelfde third-person cover shooter gameplay van Mass Effect 3, maar een stuk vrijer en gestroomlijnder. En voor de liefhebbers: het dating simulator-aspect is nog steeds aanwezig, eveneens 'vrijer' en 'gestroomlijnder'. Lees hier het overzicht van alle Mass Effect Andromeda info die tot nu bekend is.

Ook niet te vergeten… De 20 beste gratis pc-games De beste free-to-play MOBA's, MMO's en shooters. Super Bomberman R

3 maart 2017 - Switch Nier: Automata

10 maart 2017 - PlayStation 4 Star Trek: Bridge Crew

14 maart 2017 - Oculus Rift, PlayStation VR, Vive Dark Souls 3 - The Ringed City DLC

28 maart 2017 - pc, PlayStation 4, Xbox One Battlefield 1 - They Shall Not Pass DLC

maart 2017 - pc, PlayStation 4, Xbox One