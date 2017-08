Mario + Rabbids Kingdom Battle review

Als er Rabbids in de buurt zijn, is er niets veilig. Wanneer de Rabbids per ongeluk met het Mushroom Kingdom fuseren, schakelt Mario de hulp in van diezelfde maniakale Rabbids om de invasie te stoppen. Ontwikkelaar Ubisoft wil met Mario + Rabbids Kingdom Battle een game neerzetten die het strategiegenre verfrist en ook trouw blijft aan Nintendo's 'moederuniversum'. Een bizarre combinatie van werelden die wel naadloos tot een topgame samensmelten.

Vanaf het moment dat de Rabbids het Mushroom Kingdom betreden, is het hek van de dam. Goomba's zijn met de voeten aan elkaar gelijmd, Bullet Bills raken verstrengeld in overmaats ondergoed en de iconische groene warp-pijpen zijn verbasterd met pluizige konijnenoren. De ongewone combinatie blijkt op meerdere vlakken een uitstekende keuze van Ubisoft. Vanuit een visueel oogpunt zorgen de bonte kleuren van beide reeksen voor prachtige visuals. De visuele en vooral fysieke humor van de Rabbids werkt op de lachspieren terwijl de inwoners van het Mushroom Kingdom beduusd de manie bewonderen. Het geheel past natuurlijk in elkaar, alsof de reeksen altijd al verwant zijn geweest.

De gevechten in Mario + Rabbids Kingdom Battle zijn het best te vergelijken met de tactische gameplay van XCOM. Beurtelings bepaal je waar Mario en zijn teamgenoten zich verdekt opstellen, op wie ze schieten en welke speciale vaardigheden ze gebruiken. Vooral je mogelijkheden tijdens het bewegen vallen in positieve zin op. Je kunt bijvoorbeeld met een lopende Mario een vijand tackelen, vervolgens je teamgenoot als springplank gebruiken om een andere schurk te pletten en ten slotte achter een muur landen. Die bewegingsvrijheid maakt de gevechten al razendsnel en actievol nog voordat je je wapen trekt of een vaardigheid gebruikt.

Want ook die wapens spelen een belangrijke rol tijdens gevechten, want ze hebben vaak een speciaal effect. Zo verblind je een vijand met een klodder inkt of geneest een life drain je door de vijand te beschadigen. Al je teamgenoten hebben meerdere vaardigheden die jouw tactische arsenaal compleet maken. Mario en Luigi kunnen beiden de beurt van de tegenstander onderbreken en Rabbid Peach heeft een schild en geneeskrachten. De game krijgt het met simpele tutorials voor elkaar om een meesterstrateeg in je te ontwaken, en een beurt optimaal benutten is een beloning op zich.

Vijanden beschikken weliswaar over vergelijkbare trucjes. De game stelt je geleidelijk voor aan een nieuwe stroom vijanden, wat de variatie ten goede komt. Bovendien komt er meer bij kijken dan alleen Rabbids verslaan. Er zijn ook arena's waarin ontsnappen of iemand escorteren het hoofddoel is. In latere werelden worden bestaande vijanden uitgebreid met een extra vaardigheid, waardoor je nooit helemaal op vertrouwde tactieken kunt rekenen. De moeilijkheidsgraad groeit gestaag en houdt je constant alert. Daardoor blijven de gevechten fris en uitdagend.

Buiten de missies weet de game ook te boeien. Wat initieel lijkt op een wandeling van het ene gevecht naar het andere in de hub-wereld, ontpopt zich al snel tot een speurtocht naar sterkere wapens en de muntjes om ze aan te schaffen. Het Mushroom Kingdom zit vol met geheime gangen, omgevingspuzzels, schakelaars en kanonnen die je naar onbereikbare locaties schieten. Het loont daarom om geen gebaande wegen te bewandelen, niet alleen omdat de omgevingspuzzels goed in elkaar steken, maar ook omdat ze je vaardiger maken. Wat gemakkelijk een saai intermezzo tussen gevechten kon zijn, is door Ubisoft net zo prikkelend als de gevechten zelf uitgewerkt.

Wanneer je een wereld hebt uitgespeeld, nodigt de game je meteen uit om nog eens een kijkje te nemen. Je krijgt namelijk altijd een vaardigheid om in de omgeving nieuwe paden te openen, zoals het wegduwen van blokken. De gevechten in de wereld maken bovendien plaats voor extra uitdagende Challenges, die nieuwe en extra uitdagende scenario's op de bestaande maps aanbieden. Als voorbeeld moet je in de allereerste Challenge veertien Rabbids verslaan in slechts drie beurten. De uitdagingen belonen je met waardevolle Skill Orbs om vaardigheden mee te kopen. De game maakt backtracking op die manier zinvol. De Challenges zetten door hun slimme en uitdagende design bovendien het zweet op je voorhoofd.

De lokale multiplayer voegt op zijn beurt ook een resem unieke levels toe. Jij en een partner besturen elk een team van twee personages. De teams zijn vaak opgesplitst waardoor je moet samenwerken om de missie tot een goede einde te brengen. Schakelen tussen personages blijft flexibel en het is normaal dat je meer tijd besteedt aan het bespreken van het strijdplan dan aan het uitvoeren ervan. De teams zijn met een halve Joy-Con te besturen en dat maakt het heel eenvoudig om waar je maar wilt een rondje te spelen. De levels zijn even divers als die in de singleplayer en de layouts promoten teamwerk. Als gevolg is de lokale multiplayer een waardevolle toevoeging aan het totaalpakket.

De bizarre samensmelting van Mario, Rabbids, en tactische RPG-gameplay is een schot in de roos voor Nintendo en Ubisoft. Visueel zet de game zijn beste beentje voor en de gameplay beloont je keer op keer, of je nu je strategische meesterplan perfect uitvoert of de wereld afspeurt naar alle geheime hoekjes en gaatjes. De multiplayer en de uitdagende Challenges verlengen het spelplezier, en de gestaag oplopende moeilijkheidsgraad zorgt zowel voor een goede instap in het genre als een pittige uitdaging in de latere levels. Mario + Rabbids Kingdom Battle is BWAAAH-tengewoon goed.

Mario + Rabbids Kingdom Battle is vanaf 29 augustus beschikbaar voor de Nintendo Switch.