Splatoon 2 singleplayer hands-on

De lancering van Splatoon 2 glibbert nabij en dat is het perfecte excuus om te kijken hoe de singleplayermodus van de game is ingekleurd. Vanuit de hub-wereld volg je Marie, de ene helft van de Squid Sisters die druk bezig is een mysterie te ontrafelen. Al gauw wordt je tot Agent 4 omgedoopt en neem je het opnieuw op tegen de Octarians. De singleplayer is deels een tutorial voor alle wapens en deels een Challenge Mode die je vaardigheid in schieten en platformen op de proef stelt, aan elkaar geknoopt met een dunne rode draad. Fijn voor de beginner, maar weinig nieuws voor de veteraan.

De opzet van de singleplayermodus is geen verrassing. Er zijn vijf hub-werelden waarin de ingangen tot elk level verstopt zitten. Die zijn te vinden door de juiste route te vinden en vervolgens de ingang met je inkt in te kleuren. De levels zijn goed vormgegeven en zijn uitdagende platformers, maar bevatten geen nieuwe gameplayelementen ten opzichte van Splatoon 1. De sponzen, grind rails en onzichtbare platforms zijn weer terug en hoewel die een nieuwe speler zeker verrassen, heeft een veteraan het allemaal wel al eens gezien.

Je krijgt nu echter wel de kans om andere wapens te gebruiken. In elk level geeft Sheldon je een nieuw geweer om mee te spelen, wat de gameplay toch wat vernieuwing geeft. Tegelijkertijd krijg je hier de kans om wat ervaring voor de multiplayer op te doen, vooral tijdens de levels waarin je het tegen een groepje Octolings opneemt. Geavanceerde technieken komen hier niet aan bod, aangezien de AI van de Octarians erg simpel is. Maar het leveldesign vereist dat je je wapens op interessante manieren gebruikt, wat zich uiteindelijk naar tactieken voor de multiplayer vertaalt.

Sheldon heeft bovendien zijn arsenaal uitgebreid. Zo is er de Brella, een paraplu die tegen wapenvuur beschermt, afgevuurd kan worden en een inktspoor achterlaat. Er zijn ook nieuwe subwapens zoals de Curling Bomb, die van de muren afketst en bij ontploffing een flinke dosis inkt achterlaat. Sommige wapens van Splatoon 1 hebbeneen herbalancering ondergaan. De standaard shooter heeft bijvoorbeeld een nieuwe special, waarmee niet langer Burst Bombs worden gelanceerd, maar je zelf met een sprong een inktvlek maakt. De singleplayer is een goede plek om met de veranderingen te spelen, maar de daadwerkelijke impact zal pas in de multiplayer echt te merken zijn.

De 10 bizarste Japanse games ooit Daten met duiven, een menselijke vis en vliegende bodybuilders.

Elk level bevat collectibles, die er niet alleen voor herspeelbaarheid in zitten. Er zijn boekrollen te verzamelen die het achtergrondverhaal uitdiepen en een metaal genaamd Sardinium waarmee je je wapens verbetert. Dat verlengt de levensduur van de modus, maar nadat je alles verzameld hebt, is er ook geen reden meer om nog eens om te kijken. Er is namelijk geen koppeling met de multiplayer en de scenario's waarin multiplayer wordt nagebootst, zijn niet uitdagend genoeg om je tactieken bij te spijkeren.

De volledige review van Splatoon 2 is op 18 juli vanaf 17:00 uur op de site te lezen.