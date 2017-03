Quake Champions Blood Covenant Arena getoond

Uitgever Bethesda Softworks onthult Blood Covenant, de eerste arena in Quake Champions. Blood Covenant is gebaseerd op The Camping Grounds (Q3DM6) uit Quake 3 Arena.

In de video zie je locaties uit het origineel terug, waaronder de hoge jump pad en de zogenoemde Railgun Ledge. Eerder deze week onthulde Bethesda Nyx, een speelbaar personage uit Quake Champions.

Quake Champions is in ontwikkeling voor de pc. Je kunt je nu inschrijven voor de Quake Champions closed beta. De game heeft nog geen officiële releasedatum. In ons overzicht met Quake Champions informatie lees je meer over de game.