De Nintendo Switch maakt een kwaliteitsvolle eerste indruk

Deze eerste indrukken van de Nintendo Switch console en de vernoemde games zijn gebaseerd op onze eerste speeluren met de finale hardware en onze ervaringen tijdens persevents. Onze Nintendo Switch review met een definitief oordeel lees je vanaf woensdag 1 maart op de site.

Als je al de verschillende features en snufjes van de Nintendo Switch op een rij zet, is het duidelijk dat dit misschien wel Nintendo's meest ambitieuze stuk hardware ooit is. Niet alleen is het toestel tegelijk een traditionele console en een handheld, maar combineert het die multifunctionaliteit met motion controls en controllers die je op verschillende manieren combineert. Al die verschillende functies in eenzelfde apparaat samenbrengen heeft natuurlijk ook risico's: als een van de elementen niet goed is uitgewerkt, zakt het geheel in elkaar.

Nu we enkele uren met de Switch hebben doorgebracht, groeit echter het vertrouwen dat de verschillende aspecten goed in elkaar passen. Dat is in de eerste plaats te danken aan de bouwkwaliteit van de hardware. De Switch past makkelijk in de Dock, het apparaat voelt stevig aan en het scherm is helder en scherp. Waar de Wii U Gamepad wel eens gekscherend een 'Fisher Price-tablet' wordt genoemd, maakt de Switch een robuuste en kwaliteitsvolle eerste indruk.

Het beste voorbeeld van het sterke design zijn de Joy-Cons. Die kleine controllers moeten ondanks hun simpele uiterlijk vier functies voltooien: als zijkanten van de Switch, als volwaardige controller samengesteld in een (Charging) Grip, als afzonderlijke motion tracking-apparaten en als mini-controllers voor lokale multiplayer.

Dankzij een slimme lay-out van de knoppen en oog voor details voelen al die rollen natuurlijk aan. Hoewel de afzonderlijke controllers relatief klein zijn, zijn ze net groot genoeg om games met simpele besturing comfortabel te spelen. Lokale multiplayer rond hetzelfde Switch-scherm lijkt voorlopig nog wisselvallig. Bij games zoals Snipperclips waarin je samen het scherm deelt, is het scherm groot genoeg om alles duidelijk te zien. Bij games met een splitscreen zoals Mario Kart 8 Deluxe is het net op het randje en kun je tijdens hectische momenten wel eens het overzicht verliezen. Of dat te danken is aan louter gewenning of toch aan de grootte van het scherm, moeten verdere tests nog uitwijzen.

De HD-rumble en motion tracking komen in de 1-2-Switch mini-game-collectie en in de boksgame ARMS tot hun recht. Beide functies werken precies zoals het moet en het is handig dat je niet langer een motion bar moet installeren zoals bij de Wii en de Wii U. Het potentieel van die snufjes ligt echter bij de toepassingen die ontwikkelaars ervoor kunnen bedenken. De technologie staat dus op punt, nu is het enkel nog afwachten hoe die in de toekomst wordt benut.

Over de berichten rond de-synchronisatieproblemen van de linker Joy-Con kunnen we kort zijn: we zijn niet op dat probleem gestoten. Zowel tijdens persevents als bij de finale versie werkt de controller naar behoren. Het is voor ons momenteel dus ook onduidelijk hoe groot of klein dat schijnbare probleem is.

Maar hoe handig de Joy-Cons ook zijn, het is voorlopig de Pro Controller die het meeste indruk maakt. Hoewel de gelijkaardige controllers voor de Wii en Wii U functioneel goed ontworpen waren, voelden ze ook wat licht en goedkoop. De Switch Pro Controller daarentegen past perfect in de hand en heeft het juiste gewicht. Ook bieden de knoppen precies genoeg weerstand en is het materiaal van hoge kwaliteit. De Pro Controller lijkt dan ook de beste manier om de nieuwe Nintendo-games te gaan spelen. Traditionele gamers die simpelweg met een controller voor de tv willen zitten, hoeven dus niet te vrezen dat ze aan gebruiksvriendelijkheid moeten inboeten.

Kortom, tijdens onze eerste speeluren met de Nintendo Switch valt op dat alles een robuuste en kwaliteitsvolle indruk geeft, ondanks de vele snufjes en verschillende functies van de hardware. De Joy-Cons lijken dankzij een sterk ontwerp al hun rollen met verve te vervullen en de Pro Controller staat fier naast de controllers van de concurrentie. Op woensdag 1 maart geven we ons definitieve oordeel van de hardware en gaan we dieper in op onder meer de beeldkwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de Nintendo Switch.

De Nintendo Switch is vanaf 3 maart in de Benelux verkrijgbaar. Lees ook ons uitgebreid overzicht van alle Nintendo Switch info.