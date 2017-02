Horizon Zero Dawn is een technisch meesterwerk op de PS4 en Pro

Toen de eerste PlayStation 4 Pro details uitlekten, waren velen onzeker wat de komst van die nieuwe hardware voor het platform in zijn geheel zou betekenen. Zouden ontwikkelaars het ene model boven het andere verkiezen? Zou de oude hardware het onderspit delven? In die context is Horizon Zero Dawn een belangrijke titel. Ontwikkelaar Guerilla Games staat bekend om zijn technologische innovatie en hoogstandjes. Van dat team wordt verwacht dat het de kracht van de PS4 Pro centraal zet en tegelijk toont dat het standaardmodel nog heel wat leven in zich heeft. Na onze tests met de game kunnen we bevestigen dat de ontwikkelaar op beide vlakken slaagt. Horizon Zero Dawn is een technisch meesterwerk, los van de PlayStation 4-hardware waar je op speelt.

Tijdens de PlayStation Meeting van afgelopen september werd de PS4 Pro als een console met betere graphics, performance en 4K-ondersteuning aangekondigd. Als voorbeeld werd toen de checkerboard 4K-technologie van Horizon Zero Dawn getoond. Samen met Days Gone gaf die demo een sterke eerste indruk van het potentieel van de PS4 Pro. Een onstabiele framerate die meermaals onder de 30fps zakte, verraadde echter dat de game nog niet helemaal op punt stond.

De releaseversie van Horizon Zero Dawn kampt echter niet met die problemen: de game hanteert een locked 30fps en duikt daar zelden onder. Vooral de schaalbaarheid van de Decima engine tussen de PS4 en PS4 Pro is fascinerend. Beide versies van de game vertonen heel lichte framedrops (die nauwelijks zichtbaar zijn en gemaskeerd worden door motion blur) op exact dezelfde momenten, met slechts hele kleine verbeteringen op de PS4 Pro. Hoe sporadisch de framedrops ook zijn, het lijkt erop dat particles en alpha effects de grote boosdoener zijn.

Ook belangrijk is de consistente performance tijdens het verkennen van de open wereld. Een sandbox game van die omvang ontwerpen, is een grote technische uitdaging. Vele vergelijkbare games hebben dan ook prestatieproblemen: de CPU moet de wereld streamen, uitpakken, verwerken en tegelijk instructies naar de GPU sturen. Dat proces zorgt er bijvoorbeeld in Fallout 4 en Just Cause 3 voor dat de game af en toe hapert, ook al doe je niets meer dan van punt A naar B gaan. Horizon Zero Dawn heeft dat probleem echter niet. De open wereld verkennen is een super vloeiende ervaring, los van op welke PlayStation 4-hardware je speelt.

Horizon Zero Dawns uitmuntende performance bij checkerboard 4K versus de native 1080p van de standaard PS4 is een grote technische verwezenlijking. Hoewel de Pro 2,3 keer meer GPU-kracht heeft, is de memory bandwith niet meegegroeid. Het is dan ook zeldzaam dat we een PS4 engine zo gracieus tussen 1080p op een standaardmodel en 4K op een Pro zien schalen. Dat Guerilla erin slaagt om dat voor elkaar te krijgen zonder dat het een impact op de prestatie heeft, is al indrukwekkend genoeg De ontwikkelaar gaat echter nog een stapje verder door ook visuele verbeteringen toe te voegen.

Hoewel Horizon Zero Dawn enkel en alleen voor zijn technische prestaties kan gelauwerd worden, beseft Guerilla ook dat een hoog aantal pixels alleen niet genoeg is om een goede 4K-ervaring neer te zetten. Ook de resolutie van sommige textures en de kwaliteit van de texture filtering is verhoogd. Bij sommige games is anisotropic filtering in een 4K-resolutie storend, maar ook dat is bij Horizon Zero Dawn geen probleem.

Sony kondigde bovendien aan dat er een Horizon Zero Dawn day one patch komt. Die laat Pro-eigenaars toe om te kiezen tussen de checkerboard 4K-modus of een optie die op verbeterde prestaties gericht is. Die nieuwe modus gebruikt de extra kracht van de PS4 Pro om de framerate te verhogen, net zoals bij de inFamous en Rise of the Tomb Raider PS4 Pro updates. Het is momenteel nog niet duidelijk of de genoemde 'verbeterde framerate' betekent dat de game aan 60fps draait. De patch is echter wel meteen bij de launch van de game beschikbaar.

De mogelijkheid om tussen een hogere resolutie of verbeterde performance te kiezen, wordt mogelijk de kers op de taart van een al technisch hoogstaande prestatie. Maar ook zonder de nieuwe modus is Horizon Zero Dawn met zijn sterk visueel design, goede performance en een sublieme 4K-presentatie de meest indrukwekkende PlayStation 4 Pro game tot nu toe. En tegelijk zet de gewone PlayStation 4 een net zo indrukwekkende ervaring neer en is het duidelijk dat het basismodel zeker niet wordt achtergelaten.

Horizon Zero Dawn is vanaf 1 maart verkrijgbaar, exclusief voor de PlayStation 4. Wil je nog meer over de game weten? Lees dan ons overzicht van alle Horizon Zero Dawn info en Carls Horizon Zero Dawn review.