Systeemeisen pc-versie Wolfenstein 2: The New Colossus bekend

MachineGames maakt de minimale en aanbevolen systeemeisen voor Wolfenstein 2: The New Colossus bekend. Daarnaast onhult de ontwikkelaar ook de extra grafische opties voor de game.

Zo krijgt de game vijf verschillende vormen van Anti-Aliasing, alsook een aanpasbare Field of View. Ook komen er drie verschillende opties voor spelers die kleurenblind zijn. Daarnaast belooft MachineGames ook dat de game 'optimaal gebruik maakt van Vulkan om optimale prestaties te bieden op zoveel mogelijk systemen'.

De systeemeisen voor de game zijn als volgt:

Minimale systeemeisen

Processor (Intel): Intel Core i7-3770

Processor (AMD): AMD FX-8350

Videokaart (Nvidia): Nvidia GTX 770 4GB

Videokaart (AMD): AMD Radeon R9 290 4GB

Geheugen: 8 GB RAM

OS: Windows 7 64-bit of Windows 8.1 64-bit of Windows 10 64-bit

Harde schijf: minstens 55 GB vrije ruimte

Aanbevolen systeemeisen

Processor (Intel): Intel Core i7-4770

Processor (AMD): AMD FX-9370

Videokaart (Nvidia): Nvidia GTX 1060 6GB

Videokaart (AMD): AMD Radeon RX 470 4GB

Geheugen: 16 GB RAM

OS: Windows 7 64-bit of Windows 8.1 64-bit of Windows 10 64-bit

Harde schijf: minstens 55 GB vrije ruimte

Wolfenstein 2: The New Colossus lanceert op 27 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Op de site vind je alle Wolfenstein 2: The New Colossus info.