PlayerUnknown's Battlegrounds meest gespeelde Steam game

PlayerUnknown's Battlegrounds heeft recentelijk een piek van 876.849 gelijktijdige spelers bereikt. De game streeft daarmee Dota 2 voorbij als meest gespeelde Steam-game.

PlayerUnknown's Battlegrounds is intussen al meer dan acht miljoen keer verkocht. De eerste plaats op Steam is mogelijk slechts tijdelijk. Eerder had Dota 2 al meer dan een miljoen gelijktijdige spelers.

Sinds kort is PlayerUnknown's Battlegrounds FPP speelbaar in alle gamemodi. Op de site lees je ook Yvo's PlayerUnknown's Battlegrounds preview.