Nieuwe Pokémon teaser hint naar buitenaards mysterie

Een trailer en een aankondiging op de site van Pokémon Company Japan verwijzen naar een Pokémon-avontuur met aliens.

Volgens vertalingen heet de video 'Pokémon Mystery File preview' en spreekt over fenomenen als 'time slips', UFO's, aliens en parallelle dimensies. De trailer laat gameplay zien van voorgaande Pokémon games. Ook is de muziek van de Ruins of Alph te horen, waar je in Pokémon Gold/Silver de Unown ontmoet.

Volgens de trailer en de site krijgen we op 19 juli meer te weten, maar het is mogelijk dat de aankondiging alleen voor Japan geldt. In ander Pokémon nieuws heeft Pokémon Go Raids gekregen.