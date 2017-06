Het is woensdag en dat kan maar één ding betekenen: horden en horden Zeds inmaken!

Vanaf 19:30 uur duiken Sander, Carl en Johnny in de lugubere wereld van Killing Floor 2. Op dit moment is de game één van de gratis PlayStation Plus games in juni. Hier lees je nog eens de Killing Floor 2 review.

We zien je graag om 19:30 uur op YouTube of het Eurogamer Benelux Twitch-kanaal. Chat gezellig met ons mee!