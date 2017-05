Suzanne en Sander bespreken de Destiny 2 reveal. Wat is er nieuw in de Destiny 2 gameplay? Is het meer van hetzelfde, of heeft Bungie naar de commentaar geluisterd? Wat is de Destiny 2 releasedatum en hoe zit het met de pc-versie?

De Destiny 2 releasedatum voor consoles is 8 september, maar de Destiny 2 pc-versie komt pas later uit.