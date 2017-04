Mario Kart 8 Deluxe review

Mario Kart 8 Deluxe is ondanks weinig opzienbarende veranderingen de meest kleurrijke, gevarieerde en complete game in de serie.

Amper twee maanden na de succesvolle lancering van de Switch kruipen Mario & co. in hun bolides. Na The Legend of Zelda: Breath of the Wild is Mario Kart 8 Deluxe de tweede grote titel op Nintendo's hybride handheld/console. Een simpele port? Of toch meer dan dat? Mario Kart 8 Deluxe doet in ieder geval zijn naam eer aan en is de meest complete Mario Kart-game tot nu toe.

Nintendo heeft flink de schop in de Battle Mode gezet. In de Wii U-versie was die behoorlijk summier en dat leverde terecht de nodige kritiek op. De parcours hebben ruim baan gemaakt voor arena's. Zo heeft Nintendo een viertal maps uit oude Mario Kart-games afgestoft en die in een modern jasje gestoken. Daarnaast zijn er een viertal nieuwe gevarieerde maps aan toegevoegd. Met acht 'oude' en nieuwe arena's kom je dus eindelijk aan je trekken in de Battle Mode.

Daar blijft het echter niet bij. Dit keer scheur je niet met drie, maar met vijf ballonnen rond. Naast de klassieke Balloon Battle maken ook Bob-omb Blast, Coin Runners en Shine Thief uit eerdere delen hun rentree. Ook is er in deze Deluxe-versie het frivole Renegade Roundup aan toegevoegd, waarbij het ene team gewapend met Potted Piranha Plants het andere team moet zien te vangen. Niet elke modus spreekt ongetwijfeld iedereen aan, maar met maar liefst vijf verschillende varianten krijg je wel de meest complete Battle Mode in Mario Kart tot nu toe.

Verwacht in de andere modi overigens geen drastische aanpassingen, aangezien Nintendo daar vooral de puntjes op de i heeft gezet. Denk aan subtiele details zoals een extra turboboost tijdens het driften, een 200 CC-variant in de Time Trial en een tweede Item Box om tegenstanders te dwarsbomen. Daarnaast zijn een zestal nieuwe personages aan het bonte gezelschap toegevoegd. Zo is met de komst van twee Inklings nu ook Splatoon vertegenwoordigd en is het Nintendo-racefestijn weer groter dan ooit.

Een smet op het blazoen van de port is echter de afwezigheid van nieuwe tracks. Toch hoef je je niet snel te vervelen. Hyrule Circuit is een feest der herkenning voor Zelda-fans, in het futuristische Big Blue wordt continu de zwaartekracht getart en de klassieker Rainbow Road op de hoogste klasse is vanouds pure zelfkastijding. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de in totaal 48 unieke tracks uit de originele game en DLC. Mario Kart 8 Deluxe biedt een kleurrijk, gevarieerd en vooral speels pakket van racebanen.

Voor de rest is het vooral de Switch zelf die Mario Kart 8 Deluxe naar een hoger niveau tilt. Dat is om te beginnen te danken aan de verschillende manieren waarop je Nintendo's racegame kunt spelen. Thuis onderuit gezakt op de bank, of onderweg in de trein. In je eentje, of juist samen met vrienden. Een potje racen leent zich dankzij de multifunctionele speelmogelijkheden van de Switch voor elke situatie.

Ook een online modus is aanwezig. Die is over het algemeen vrij stabiel, waarbij je zonder lange wachttijden of hinderlijke lag tegen online vrienden of vreemden kunt racen. Ook is het mogelijk om zelf toernooitjes op te zetten. Het manco van de online multiplayer is echter de afwezigheid van een Grand Prix. Online racen voegt uiteindelijk niks bijzonders aan het totaalpakket toe, maar functioneert wel naar behoeven.

Op grafisch gebied zijn evenmin revolutionaire veranderingen doorgevoerd. Qua textures, shadows en anti-aliasing zijn verschillen tussen de Wii U- en Switch-versie met het blote oog amper waar te nemen; wat overigens niets aan de kleurrijke graphics afdoet. Is er dan helemaal geen visueel verschil tussen de twee versies? Jawel, want Mario Kart 8 Deluxe draait nu op 1080p en een stabiele 60 frames per seconde. Als handheld of tablet is de resolutie naar 720p teruggeschroefd, maar loopt de game nog steeds als een trein. Zeker in het heetst van de strijd is dat niet alleen prettig, maar zelfs broodnodig.

Uiteindelijk is het de kolderieke gameplay die fier overeind blijft staan. Het is weer ouderwets vloeken wanneer je in de laatste ronde een blauw schildje in je tronie krijgt en je daardoor de koppositie moet afstaan. Maar dat weegt niet op tegen het euforische moment wanneer je in de laatste bocht een nagenoeg perfecte drift inzet, je concurrent aan de binnenkant van de bocht afsnijdt en op de valreep alsnog de overwinning binnensleept.

Al met al is Mario Kart 8 Deluxe een heerlijke racegame. Om te beginnen is de verwaarloosde Battle Mode in ere hersteld. Daarnaast zijn in de overige modi vooral subtiele aanpassingen doorgevoerd. Geen enkel parcours, personage of voertuig zit achter slot en grendel, waardoor je direct met alles en iedereen aan de slag kunt. De Switch-versie doet het dus niet zozeer drastisch anders dan zijn Wii U-tegenhanger, maar biedt je wel de meest complete Mario Kart-game tot nu toe.