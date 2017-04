De nieuwe Xbox: Project Scorpio hardware simpel uitgelegd

Verleden week reisde Digital Foundry's Rich Leadbetter naar het hoofdkwartier van Microsoft in Redmond voor een exclusieve blik op de nieuwe Xbox: Project Scorpio console. Hij kwam terug met een gedetailleerd rapport en nieuws over de backwards compatibility. Als je echter niets van hardware kent en al die termen je vreemd in de oren klinken, dan hebben we voor jou de belangrijkste zaken in verstaanbare taal op een rij gezet.

Wat wordt de echte naam van Project Scorpio? Wanneer is de release? Hoeveel gaat de console kosten?

Ofwel werd dit ons niet verteld, ofwel mogen we het niet vertellen. Sorry. Dit is louter een technische onthulling. Meer details worden ongetwijfeld tijdens E3 aangekondigd.

Komaan, kun je ons echt geen hint geven?

Het design zal je in ieder geval aangenaam verrassen. Over de prijs heeft Microsoft ons absoluut niks verteld, maar afgaande op de kracht en de mogelijkheden van de console gaat het niet goedkoop worden. Onze gok (en het is enkel een gok) is rond de €499, net zoals de launchprijs van de originele Xbox One.

Ok goed, wat ben je dan wel te weten gekomen?

Microsoft heeft ons de volledige Project Scorpio specificaties gegeven. De centrale processor (CPU) heeft acht custom x86 cores die aan 2.3GHz draaien. De grafische processor (GPU) heeft 40 customised compute units die aan 1172MHz draaien - een erg snelle kloksnelheid voor een console - en slaagt er in om de door de Microsoft beloofde zes-teraflop performance te halen. De console bevat 12GB GDDR5 RAM, met een memory bandwith van 326GB/s. Daarnaast is er snellere 1TB 2.5-inch harde schijf en een UHD Blu-ray drive. Net als bij de Xbox One S is de stroomvoorziening ingebouwd. De input/output poorten zijn eveneens identiek aan die van de Xbox One S (dus geen Kinect poort, maar wel een HDMI in).

Daar heb ik niets van begrepen.

OK, dus de CPU is ongeveer dertig procent sneller als die van de Xbox One. De GPU is 4.6 keren krachtiger. Maar ook de grote hoeveelheid aan snel geheugen is belangrijk. Zelfs met de 4GB die voor het systeem is gereserveerd, blijft er 8GB voor games over. Een aanzienlijke verbetering van het tragere 5GB aan geheugen van de Xbox One. Dit betekent dat hoge beeldkwaliteit snel verstuurd wordt en een 4k ultra HD resolutie binnen handbereik komt.

Het is dus net zo krachtig als Microsoft beloofd had? En zo krachtig als iedereen hoopte?

Daar komt het op neer. Sommigen hadden gehoopt op next-gen CPU technologie, maar dit was altijd al onwaarschijnlijk. Microsoft beloofde echter steeds compatibility met alle bestaande Xbox One software. De CPU is dus eerder een natuurlijke evolutie van diegene in de standaard Xbox One. De GPU is echter wel een beest en is erg, erg snel.

Krachtiger dan de PlayStation 4 Pro?

Ja. Sony's console is goed ontworpen en produceert goede resultaten in de juiste handen. En de kwaliteit van het eindresultaat hangt natuurlijk van hoe goed de software draait en niet van de cijfers die je in het rond kunt strooien. Maar deze cijfers wijzen er wel op dat de Scorpio de PS4 Pro voorbijsteekt. Op elk vlak is het een krachtigere machine; zelfs de optische drive die nieuwe UHD Blu-rays afspeelt is sneller.

Hebben jullie gezien hoe games erop draaien?

Ja, een ForzaTech demo om meer precies te zijn. Dit is een stress test die op de Forza Motorsport 6 engine is gebaseerd. De demo toonde het maximale aantal auto's op een parcours met dynamisch weer en alle extra grafische opties geactiveerd.

Hoe draaide dit?

Erg vlot. Met dezelfde grafische instellingen als op de Xbox One draaide de demo aan een volledige 4K resolutie aan een perfecte 60 frames per second. Als de Xbox One dit op een standaard resolutie van 1080p wilt doen, dan verbruikt de console ongeveer 90 procent van zijn kracht. De Scorpio gebruikt in vergelijking maar 60 tot 70 procent van zijn rekensnelheid. Vervolgens werden de grafische instellingen naar die van de ultra settings van de pc-game Forza Motorsport Apex verhoogd, en de Scorpio kon dit makkelijk aan.

Dus dit betekent...

De Scorpio heeft potentieel genoeg kracht om niet alleen Xbox One games aan dezelfde frame rate aan een 4K resolutie te draaien, maar daarnaast nog rekenkracht over om ook de grafische kwaliteit en frame rate te verbeteren.

Ok, wat is het addertje onder het gras?

Microsoft koos natuurlijk niet toevallig de Forza engine als demo. Het is een van de best geoptimaliseerde en presterende game engines die er zijn. Resultaten bij andere games kunnen en zullen variëren.

Ik heb geen 4K TV en ben ook niet van plan om er snel een te kopen. Moet ik mij van Project Scorpio iets aantrekken?

Microsoft belooft dat (in tegenstelling tot de PS4 Pro) alle verbeterde Scorpio modes voor games op elke display beschikbaar zijn. Dus zelfs als je een gewone 1080p TV hebt, kun je nog altijd tussen een performance modus die game beter doet draaien kiezen, of tussen een resolutie modus die een 4K beeld naar je 1080p "supersamplet". Die laatste modus geeft je een erg scherpe en mooie beeldkwaliteit. Net alsof je een ultieme anti-aliasing oplossing hebt.

De 10 beste en de 10 slechtste horror-games Een tocht langs de hoogtepunten en dieptepunten van het genre.

Hmm, misschien...

Ok, en wat denk je hier van: Scorpio doet alle Xbox One games beter draaien, ook als ze geen specifieke 4K / Scorpio patch krijgen. In plaats van een Xbox One na te bootsen, wordt de volledige kracht van de Scorpio gebruikt. Dit betekent een meer stabiele frame rate, geen screen tearing, constante maximale resolutie, betere textures en snellere laadtijden dankzij de verbeterde harde schijf en het snellere RAM geheugen.

Klinkt geweldig. Hoe zit het met backwards compatible voor Xbox 360 games? Krijg je hier voordelen?

Yep, alle bovenstaande. En laten we er even op wijzen dat dit voor Microsoft niet makkelijk is geweest om te ontwikkelen. Er is een echte toewijding om zoveel mogelijk Xbox games sneller dan ooit te laten draaien op de Scorpio.

En, wat denken jullie er nu zelf van?

Hoewel we natuurlijk slechts een demo hebben gezien en we niet genoeg kunnen benadrukken dat software het aller belangrijkste is, zijn we toch onder de indruk. De console is prachtig ontworpen, zelfs tot de state-of-the-art vapour cooling die monsterlijke grafische processor koel houdt. Het is een wereld van verschil met de onthulling van de Xbox One, compleet met diens focus op Kinect en TVTVTV. De Scorpio doet ons aan de originele Xbox en Xbox 360 denken. Dit is Microsoft die al zijn gewicht in de schaal gooit om een zo goed mogelijk console te maken die games helemaal centraal zet. Xbox is terug.