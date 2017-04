5 opvallende gamereleases april

Nieuwe maand, nieuwe releases. Ook april heeft de nodige nieuwe games in petto. Het mooie voorjaarsweer staat met smart op je te wachten, maar wie weet houden de onderstaande games je wel binnen. Benieuwd of je weer je portemonnee mag trekken? Hieronder lees je de vijf meest opvallende gamereleases van april.

Persona 5 Datum: 4 april 2017

Platform(s): PlayStation 3, PlayStation 4 Na jaren van uitstel is het eindelijk tijd om aan de slag te gaan met het nieuwste deel in de alom geprezen Persona-reeks. Traditiegetrouw kruip je in de huid van een niet zo spraakzame middelbare scholier. Als onderdeel van de Phantom Thieves of Hearts wil je de kwade bedoelingen uit mensen hun harten stelen, zodat het moderne Tokyo net een beetje aangenamer wordt. Daarvoor krijg je de hulp van de bovennatuurlijke Persona's en andere Phantom Thieves. Volgens Atlus biedt Persona 5 een emotionele ervaring, dankzij het verhaal en de volwassen thema's. Dit is geen Japanse role-playing game van dertien in een dozijn.

Sniper Ghost Warrior 3 Datum: 25 april 2017

Platform(s): PlayStation 4 Sniper Ghost Warrior... niet te verwarren met Sniper Elite of Ghost Recon. In het derde deel van de tactische first-person shooter worden je sniper-skills weer op de proef gesteld. Dit keer speel je als de Amerikaanse ex-marinier Jonathan North die in Georgië op zoek gaat naar zijn broer en daar een potentiële oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland moet zien te voorkomen. City Interactive zet echter de schop in de serie. Zo is er voor het eerst een open wereld met een dag- en nachtcyclus. Daarnaast heeft de Poolse ontwikkelaar beloofd dat de game zijn roots niet verlaat, maar wel een stuk toegankelijker voor nieuwkomers is.

Outlast 2 Datum: 25 april 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One 'Van uitstel komt afstel' luidt het gezegde, maar niet als het aan ontwikkelaar Red Barrels ligt. Het langverwachte vervolg op first-person horrorgame Outlast komt er namelijk toch echt aan. Dit keer geen gekkenhuis als setting, maar een afgelegen gehucht ergens in de Amerikaanse staat Arizona. Het verhaal is gebaseerd op de lugubere Jonestown Massacre in 1978, waarbij sekteleider Jim Jones een heel dorp collectieve zelfmoord liet plegen. Outlast 2 is dus zeker niet voor tere zieltjes weggelegd. Mocht je de eerste game en zijn opvolger Whistleblower (opnieuw) willen spelen: de Canadese indie-ontwikkelaar komt op dezelfde dag met de Outlast Trinity-bundel. Wil je meer weten? Lees dan hier ons overzicht met Outlast 2 info.

Mario Kart 8 Deluxe Datum: 28 april 2017

Platform(s): Switch Op een gloednieuwe Nintendo handheld/console mag Mario Kart uiteraard niet ontbreken. Eind april komt weliswaar geen nieuw deel uit, maar wel een opgepoetste versie van het achtste deel. In Mario Kart 8 Deluxe krijg je om te beginnen alle content die in de originele game zit en twee downloadbare uitbreidingen van de Wii U-versie. Ook krijg je nieuwe tracks, personages, items en modi. Daarnaast hoef je niet meer met tegenzin de controller door te geven: je kunt namelijk voor het eerst met acht man in lokale co-op racen, waarbij iedere speler één JoyCon-controller in zijn handen heeft. Wil je meer weten? Lees dan hier Randolf zijn Mario 8 Kart review.

Ook niet te vergeten… Bulletstorm: Full Clip Edition

7 april 2017 - pc, PlayStation 4, Xbox One Stardew Valley: Collector's Edition

11 april 2017 - PlayStation 4, Xbox One Syberia 3

20 april 2017 - pc, PlayStation 4, Xbox One The Silver Case

21 april 2017 - PlayStation 4 Dragon Quest Heroes 2

25 april 2017 - PlayStation 4