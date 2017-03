Quake Champions closed beta startdatum bekend

Ontwikkelaar id Software heeft de startdatum van de gesloten bčta van Quake Champions bekendgemaakt.

Vanaf 6 april 2017 gaat de "eerste groep testers" aan de slag. Later kunnen meer spelers de bčta spelen, maar wanneer en hoeveel is nog onduidelijk. Op de officiële website kun je je nog steeds inschrijven.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar een nieuwe Champion geďntroduceerd: Anarki. Net als in Quake 3 Arena heeft hij een hoverboard en is hij een van de snelste personages. Anarki heeft als actieve vaardigheid Health Injection om zichzelf te healen, terwijl hij met zijn passieve vaardigheid Hoverboard Air Control snel kan draaien.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Quake Champions free-to-play is. Dat wil zeggen dat de game voor iedereen gratis is, maar je in die versie alleen Ranger als Champion kunt uitkiezen. Bij een betaalde versie heb je toegang tot alle Champions.

Er is nog geen releasedatum of -periode voor de arenashooter bekend. Wil je meer weten? Lees dan ons overzicht met alle Quake Champions info.