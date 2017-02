Crash Bandicoot N. Sane Trilogy release bekend

De releasedatum van Crash Bandicoot N. Sane Trilogy is bekend. De game komt op 30 juni uit voor de PlayStation 4. Dat meldt uitgever Activision aan de hand van een nieuwe trailer.

De game bevat remasters van Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back and Crash Bandicoot 3: Warped. De originele Crash games zijn volledig heropgebouwd in HD. Ook de soundtrack is geremastered.

Ontwikkelaar Vicarious Visions omschrijft de game als een 'remaster plus' die niet alleen de originele games oplapt, maar ook nieuwe elementen toevoegt.