Life is Strange-studio Dontnod en Bandai Namco werken aan nieuwe game

Life is Strange-ontwikkelaar Dontnod en Bandai Namco slaan de handen in elkaar voor een nieuwe game. De titel is een volledig origineel narratief avontuur.

Veel is er nog niet over de game bekend. Dontnod onthult voorlopig enkel dat de game zich afspeelt in een fictieve Amerikaanse stad. Ook moet je volgens de ontwikkelaar 'een hele hoop zaken onderzoeken'.

Meer details volgen in 2018. De ontwikkelaar bevestigt wel dat de ontwikkeling van Life is Strange 2 niet in het gedrang komt door deze game, aangezien die game in handen is van een andere groep ontwikkelaars binnen Dontnod.

Later deze maand lanceert ook Life is Strange: Before the Storm. Op de site lees je bovendien onze Life is Strange review.