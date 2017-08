Dark Souls-trilogie krijgt vinyl soundtrack

Uitgever Bandai Namco laat weten dat de Dark Souls-trilogie een zeer gelimiteerde vinyl soundtrack krijgt. De verzameling bestaat uit 8 platen en heet Dark Souls - The Vinyl Trilogy.

De verzameling komt in een speciale uitvoering en bevat ruim 5 uur aan materiaal uit alle drie de Dark Souls-games. De instrumentale muziek is gecomponeerd door Motoi Sakuraba en Yuka Kitamura.

Dark Souls - The Vinyl Trilogy komt wegens 'logistieke redenen' alleen in Australië, Afrika, Europa en het Midden-Oosten uit. Er is nog geen exacte releasedatum bekend, maar de verzameling staat wel voor de herfst gepland.

