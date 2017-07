Ontwikkelaar id Software maakt bekend dat de Doom Season Pass inhoud vanaf nu voor iedereen gratis is. Dat zijn drie DLC-uitbreidingen die in totaal negen maps, drie wapens, drie demonen, nieuwe uitrusting en cosmetische items aan de game toevoegen.

Daarnaast bevat de zogenoemde 6.66 update een aangepast progressiesysteem voor de multiplayermodus. Verder is het oude systeem met Hack Modules geschrapt en vervangen door een nieuw systeem gebaseerd op Runes.

Runes zorgen voor extra vaardigheden en zijn een permanent onderdeel van je loadout. In tegenstelling tot Hack Modules hoef je de Runes niet te activeren en verlopen ze ook niet. De studio vergelijkt het met een perk-systeem zoals je dat ook in andere games ziet.

De gebruikersinterface en de menu's zijn onder handen genomen en moeten nu een stuk overzichtelijker zijn. Dat uit zich vooral in extra informatie over door wie je vermoord bent, de status van je progressie plus meer details over je wapens en uitrusting.

Verder heeft id Software onlangs Doom VFR aangekondigd. Een virtual reality versie van de game voor de HTC Vive en de PlayStation VR. De Doom review vind je op de site.