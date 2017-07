Ni No Kuni 2 release uitgesteld

De releasedatum van Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom is uitgesteld naar 19 januari 2018. Dat meldt hoofdontwikkelaar Akihiro Hino. Oorspronkelijk stond de game gepland voor 10 november dit jaar.

Hino verontschuldigt zich voor de vertraging, maar wijst er op dat er 'meer tijd nodig is om van Ni No Kuni 2 de game te maken die de fans verwachten'.

"We verontschuldigen ons tegenover de fans die uitkeken naar de release, maar wees er maar zeker van dat we nog steeds van plan zijn een diepgaande en meeslepende singleplayer-game te maken waar de fans van zullen genieten", aldus Hino.

Daarnaast beklemt Hino ook dat de game enkel in singleplayer te spelen is. Eerdere uitspraken van de ontwikkelaar lieten uitschijnen dat de game ook multiplayer-component zou bevatten, maar dat is dus niet het geval.

Ni No Kuni 2 is het vervolg op Ni no Kuni: Wrath of the White Witch voor de PlayStation 3. Naast een PlayStation 4-versie komt Ni No Kuni 2 ook naar de pc.