Lords of the Fallen 2-team afgeslankt

In een interview met Eurogamer vertelt Tomasz Gop van CI Games dat het team achter de ontwikkeling van Lords of the Fallen 2 is afgeslankt. De ambitie van de game is ook afgezwakt.

"Ik ben ontslagen als een gevolg van een reductie in het team, in ambitie, in budget en in zakelijke benadering", verduidelijkt Gop. "Ik heb bijna twee jaar aan de sequel gewerkt en heb de game nooit de conceptfase zien verlaten."

Volgens Gop zijn de ontwikkeling en tegenvallende verkoopcijfers van Sniper Ghost Warrior 3 de redenen voor de vertraging en ontslagen. "Er was een tijd dat Sniper [Ghost Warrior 3] het belangrijkste was voor CI, de nieuwe grote hit."

"Dat is misschien ook de reden waarom de ontwikkeling van Lords of the Fallen 2 niet verder is gekomen. Natuurlijk is het ook geen geheim dat [SGW 3] niet volgens plan verliep, zeker de verkoopcijfers vielen tegen. Met deze situatie tot gevolg", aldus Gop.

In een reactie benadrukt CI Games-baas Marek Tyminski dat de studio goede games wil blijven maken. "Ik verwacht niet dat CI Games in de nabije toekomst zijn budget kan verhogen om met blockbusters te concurreren. Maar de ambitie van de studio blijft het maken van goede games."

De Lords of the Fallen 2 release werd in 2015 aangekondigd. Derek zijn Lords of the Fallen review lees je hier nog eens.