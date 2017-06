Pillars of Eternity: Complete Edition onthuld voor PS4 en Xbox One

Uitgever Paradox Interactive en ontwikkelaar Obsidian Entertainment kondigen Pillars of Eternity: Complete Edition aan. De game lanceert op 29 augustus op de PlayStation 4 en de Xbox One.

De Complete Edition van Pillars of Eternity heeft onder andere een aangepaste interface en aangepaste controls gekregen om de game beter speelbaar op consoles te maken. Paradox Arctic is verantwoordelijk voor deze aanpassingen.

Het pakket bestaat verder uit Pillars of Eternity en alle extra content die tot nu toe voor de game is uitgebracht. Zo heb je in de Complete Edition onder andere toegang tot beide delen van de White March DLC voor Pillars of Eternity.

Obsidian heeft eerder dit jaar een crowdfundingcampagne voor Pillars of Eternity 2 georganiseerd. Deze campagne heeft uiteindelijk ruim 4,4 miljoen dollar opgehaald. Obisidian is van plan om Pillars of Eternity 2 in 2018 te lanceren.