Tijdens de Nintendo Treehouse presentatie is Metroid Prime 4 aangekondigd.

Naast een groot cijfer vier en het logo van de Screw Attack in een nebula is er echter nog helemaal niets bekend gemaakt over de nieuwe game in de reeks. Metroid Prime 3: Corruption is in 2007 uitgekomen voor de Nintendo Wii.

Voor meer informatie over de beurs, neem je een kijkje in ons E3 2017 nieuwsoverzicht.