Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers review

Street Fighter 2 zette begin jaren '90 het genre behoorlijk op zijn kop. Met Super, Turbo en/of Hyper in de naam heeft de klassieker sindsdien talloze ports op zo'n beetje elk denkbaar platform gekregen. De Street Fighter-serie viert dit jaar zijn dertigjarige jubileum, dus ook een Nintendo Switch-versie mag niet ontbreken. De naam Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers pretendeert dat Capcom de ultieme versie van de iconische 2D fighter heeft uitgebracht, maar gezien het stevige prijskaartje moeten die verwachtingen toch enigszins getemperd worden.

Zo heeft de Japanse ontwikkelaar speciaal voor de Switch-versie de first-person-modus Way of the Hado toegevoegd. Daarin trek je Ryu's karatepak aan en trakteer je tegenstanders op Hadoukens, Shoryukens en Hurricane Kicks. De natte droom van iedereen die in de digitale dojo zijn vechtkunsten wil demonstreren. Of dat zou je toch denken. Way of the Hado mondt echter al snel in een nachtmerrie uit. Gewapend met een Joy-Con in beide handen is in het luchtledige slaan niet alleen eentonig en gęnant, maar door de brakke controls vooral frustrerend.

Een andere nieuwe modus in Ultra Street Fighter 2 is Buddy Battle, maar ook die is verre van spectaculair te noemen. Net zoals de Dramatic Battle Mode in de Street Fighter Alpha-games tuig je samen met een maatje een computergestuurde tegenstander af. Of als je geen vrienden hebt, doe je dat samen met een andere CPU. De co-op-modus Buddy Battle zorgt weliswaar voor meer hectiek en is vooral op het hoogste niveau behoorlijk pittig, maar met slechts vier rondes is het hooguit een tussendoortje voordat je aan het echte werk begint.

Toch zijn de tegenvallende nieuwe modi geen reden om Ultra Street Fighter 2 direct af te schrijven. Integendeels zelfs, want in de basis is The Final Challengers net als het origineel een heerlijke 2D fighter. Arcade en Versus zijn als vanouds van de partij, maar het is de online multiplayermodus inclusief rankingsysteem die de game ook op de lange termijn interessant houdt.

Voor het eerst sinds lange tijd heeft Capcom nieuwe personages toegevoegd. Naast alle personages uit het origineel en de vele ports maken Evil Ruy en Violent Ken voor het eerst in de Street Fighter 2-serie hun opwachting. De duistere tegenhangers van Ruy en Ken lijken niet alleen veel op hen, maar spelen ook grotendeels hetzelfde. Het verschil zit vooral in details als teleports en super combo's. Uiteindelijk zijn de twee personages niet meer dan een aardig extraatje, maar met in totaal 19 vechters heb je in ieder geval meer dan voldoende keuze.

Gevorderde vechtersbazen kijken ongetwijfeld reikhalzend uit naar een arcade stick voor de Switch, maar voorlopig is de Pro Controller je beste sparringpartner. Vooral met de analoge stick zijn special moves zoals Chun-Li's Spinning Bird Kick en Zangiefs Screw Piledriver zelfs voor beginners gemakkelijk aan te leren. De Joy-Cons zijn een redelijk alternatief, mits je in handheldstijl speelt of ze in de Grip klikt. De controllers los gebruiken is daarentegen niet aan te raden, vooral als je grote handen hebt.

De Switch is dus prima geschikt voor een robbertje vechten. Ultra Street Fighter 2 is ook nog eens speciaal in een HD-jasje gestoken. Personages en achtergronden zijn daarbij op subtiele wijze opnieuw ingetekend, precies zoals UDON Entertainment in 2008 bij Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix heeft gedaan. Ga je toch liever de klassieke toer op, dan kies je simpelweg voor de old school pixelige graphics. Ook voor de sounds heb je de keuze tussen toen en nu. Capcom biedt uiteindelijk op audiovisueel gebied zowel modernisering als nostalgie. Voor ieder wat wils dus.

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers is met nieuwe modi, vechtersbazen en tweaks uiteindelijk niet meer dan een update van Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix uit 2008, wat op zijn beurt weer een remake van het origineel uit 1991 is. Dat kun je een game die 26 jaar oud is overigens niet kwalijk nemen. Het gaat namelijk niet zozeer om drastische verbeteringen, maar om de subtiele verfijningen.

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers is vanaf 26 mei voor de Switch verkrijgbaar.