Gears of War-film heeft scenarioschrijver

Filmsite Deadline meldt dat Shane Salerno (Armageddon, Aliens vs. Predator: Requiem) is aangenomen als scenarioschrijver voor de Gears of War-film.

Rod Fergusson van ontwikkelaar The Coalition heeft het bericht inmiddels bevestigd. Vorig jaar liet Fergusson nog weten dat de Gears of War-film nog altijd in de maak is. De rechten voor de film zijn al sinds 2007 in handen van New Line Cinema.

Fergusson heeft in het verleden gemeld dat een filmversie 'niet voor 100 procent trouw hoeft te zijn aan het bronmateriaal.' De ontwikkelaar geeft aan dat 'we ons willen richten op het maken van de best mogelijke Gears-film, en niet op een film die op de games lijkt.'

De Gears of War-film heeft nog geen releasedatum.