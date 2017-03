Sniper: Ghost Warrior 3 release opnieuw uitgesteld

Ontwikkelaar CI Games laat weten dat de releasedatum van Sniper: Ghost Warrior 3 opnieuw is uitgesteld. De game lanceert nu drie weken later, op 25 april. Sniper: Ghost Warrior 3 komt uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De studio meldt dat de game voor de laatste keer is uitgesteld. Hier is voor gekozen om de feedback op de Sniper: Ghost Warrior 3 bčta te verwerken en zo 'een betere ervaring' te garanderen.

"We hebben hard gewerkt om van Sniper Ghost Warrior een ambitieuze open wereld game te maken. Hoewel de game uitstellen teleurstellend is, zijn we overtuigd dat de game het wachten waard is," aldus Marek Tyminski van CI Games.