Terraria 20 miljoen keer verkocht

Terraria is in totaal meer dan 20 miljoen keer verkocht. Dat meldt ontwikkelaar Re-Logic. In de laatste 18 maanden is de game 8,5 miljoen keer aangeschaft.

De game behaalt de mijlpaal na iets minder dan zes jaar. In mei 2011 lanceerde Terraria op de pc. Daarna kwam de game uit op de PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360 en Xbox One, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, en Android-, iOS- en Windows-smartdevices.

Terraria krijgt nog steeds uitbreidingen. Bij lancering telde de game 250 items, zes NPC's, twintig vijanden, drie bazen en tien biomen. Op de pc zijn dat inmiddels 3800 items, 25 NPC's, 350 vijanden, zestien bazen en 27 biomen.

Op de pc gaf ontwikkelaar Re-Logic de game zelf uit. Daarna is de game bij uitgever 505 Games ondergebracht. 505 Games helpt tevens bij de uitgave van de Stardew Valley Collector's Editie.