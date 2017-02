Rocket League update voegt PS4 Pro ondersteuning toe

Ontwikkelaar Psyonix laat weten dat Rocket League deze maand een patch krijg die ondersteuning voor de PlayStation 4 Pro toevoegt.

De patch voegt ondersteuning voor een framerate van 60 fps en een 4K schermresolutie toe. De update voegt tevens ondersteuning voor 60 frames per seconde en 1080p schermresolutie voor standaar PlayStation 4 consoles toe.

De verbeterde schermresoluties en framerates zijn ook beschikbaar in de splitscreen modus van Rocket League. In splitscreen met drie of vier spelers heeft de game 'in de meeste arena's' een framerate van 60 frames per seconde.

De update lanceert op 21 februari, dezelfde dag als de eerder aangekondigde Hot Wheels DLC voor Rocket League.